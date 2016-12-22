Филарет допустил отказ от участия в объединительном соборе на Украине

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) не согласна с предложениями Вселенского патриархата по формату проведения объединительного собора на Украине. УПЦ, в том числе, допускает отказ от голосования в нем, заявил патриарх Киевский Филарет. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Киевский патриархат является крупнейшей церковью, и от нас зависит, примем мы то, что нам будут предлагать, или нет. Если это будет нам полезно — мы примем, а если будет не полезно ни нам, ни государству, ни украинской церкви — мы просто не проголосуем и отвергнем», — сказал Филарет.

Разногласия между Константинопольским патриархатом и УПЦ КП касаются двух вопросов формата проведения собора. Киевский патриархат, во-первых, выступает за то, чтобы он был исключительно архиерейским, тогда как в Константинополе настаивают на участии в нем верующих и рядовых священников. Во-вторых, УПЦ КП требует открытого голосования на выборах главы объединенной УПЦ, а Вселенский патриархат выступает за тайные выборы.

Позже представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) уточнил, что «настроены перед собором согласовать с головой, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы». Наличие же каких-либо предложений со стороны Вселенского патриархата, «не означает, что в итоге не будет согласовано совместное видение», уточнил он, передает «Интерфакс-Украина».

Президент Украины Петр Порошенко 5 декабря заявил, что объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря. На нем будет решен вопрос о новой структуре и главе объединенной УПЦ. РПЦ, к которой относится Украинская православная церковь Московского патриархата не признает этот собор и называет его «канонически ничтожным сборищем».

И-за решения Константинопольского патриархата даровать УПЦ автокефалию РПЦ разорвала с ним евхаристическое общение.