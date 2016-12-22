ВТБ предупредил о временном отключении мобильного банка

Банк ВТБ предупредил о временной недоступности своих информационных систем в ночь с 11 на 12 августа. Это связано с работами по их обновлению, говорится в сообщении банка.

«В ночь с 11 на 12 августа 2018 года будут проводиться плановые обновления информационных систем банка ВТБ», — говорится в сообщении. Банк уточняет, что после окончания работ все виды обслуживания будут доступны в штатном режиме.

В частности, с 22:00 11 августа до 07:00 12 августа (время московское) для юридических лиц будут недоступны интернет-банк и мобильное приложение «ВТБ Бизнес-Онлайн». 12 августа с 01:00 до 10:00 интернет-банком и приложением «ВТБ-Онлайн» не смогу воспользоваться физические лица. Также не будут работать СМС и email-оповещения.

В июле в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ произошел технический сбой, в результате которого клиенты не смогли совершать банковские операции. В банке связали ситуацию с проблемами на стороне партнера.