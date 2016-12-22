ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,83 66,47 EUR Нал. 78,61 76,04 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6053,10 -526,00 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25312,88 -0,77% Nasdaq 7839,22 -0,67%
ВТБ предупредил о временном отключении мобильного банка
Лента новостей
Посольство США в Москве призвало освободить голодающего Олега Сенцова 10 авг, 23:44, Политика Власти Москвы решили не усиливать охрану «Зарядья» из-за секса в парке 10 авг, 23:06, Общество ВТБ предупредил о временном отключении мобильного банка 10 авг, 23:04, Финансы Посольство России ответило США твитом «Доброе утро, Космические войска!» 10 авг, 22:58, Политика Военные отбили атаку двух беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии 10 авг, 22:46, Политика Сеть отелей Radisson сменит владельца 10 авг, 22:39, Бизнес В Киеве призвали вернуть украинцев из «отсталой, феодальной России» 10 авг, 21:59, Общество Греция назвала высылку своих дипломатов из России попыткой мести 10 авг, 21:51, Политика СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России 10 авг, 21:42, Политика Минэкономразвития сочло часть решений ВТО по иску к ЕС «некорректными» 10 авг, 21:36, Бизнес В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой 10 авг, 21:19, Общество «Барселона» назвала имя нового капитана команды 10 авг, 21:09, Спорт Белый дом назвал причину повышения пошлин на турецкую сталь 10 авг, 21:00, Политика В Ленобласти в военной части отравились солдаты 10 авг, 20:53, Общество На Эльбрусе заблудились 12 туристов из Москвы 10 авг, 20:39, Общество КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский 10 авг, 20:32, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10 авг, 20:20, РБК и Сбербанк СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже 10 авг, 20:05, Общество Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество 10 авг, 19:51, Политика В Астрахани арестовали связывавшую детей владелицу частного детского сада 10 авг, 19:49, Общество Евро упал до однолетнего минимума из-за споров США и Турции 10 авг, 19:48, Финансы «Динамо» сыграло третью подряд ничью в чемпионате России 10 авг, 19:44, Спорт CК Белоруссии отпустил обозревателя Deutsche Welle Быковского 10 авг, 19:27, Общество Следователи нашли у семьи Шестуна «парк дорогостоящих автомобилей» 10 авг, 19:21, Общество Лавров заявил главе Госдепа о категорическом неприятии новых санкций 10 авг, 19:10, Политика Турчинов призвал усилить ВМС в Азовском море из-за «экспансии» Роccии 10 авг, 19:05, Политика В ООН заявили о содержании нацменьшинств в Китае в политических лагерях 10 авг, 19:01, Политика Суд арестовал вице-мэра Оренбурга по делу о взятке в 2 млн руб. 10 авг, 19:01, Общество
ВТБ предупредил о временном отключении мобильного банка
Финансы, 10 авг, 23:04
0
ВТБ предупредил о временном отключении мобильного банка

Банк ВТБ предупредил о временной недоступности своих информационных систем в ночь с 11 на 12 августа. Это связано с работами по их обновлению, говорится в сообщении банка.

«В ночь с 11 на 12 августа 2018 года будут проводиться плановые обновления информационных систем банка ВТБ», — говорится в сообщении. Банк уточняет, что после окончания работ все виды обслуживания будут доступны в штатном режиме.

В частности, с 22:00 11 августа до 07:00 12 августа (время московское) для юридических лиц будут недоступны интернет-банк и мобильное приложение «ВТБ Бизнес-Онлайн». 12 августа с 01:00 до 10:00 интернет-банком и приложением «ВТБ-Онлайн» не смогу воспользоваться физические лица. Также не будут работать СМС и email-оповещения.

В июле в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ произошел технический сбой, в результате которого клиенты не смогли совершать банковские операции. В банке связали ситуацию с проблемами на стороне партнера.

Теги: ВТБ , обновление
Главное
СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России Политика
Материалы по теме
В ВТБ сообщили о техническом сбое в мобильном и интернет-банке Финансы
Райффайзенбанк приостановил обслуживание клиентов из-за сбоя в ПО Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter