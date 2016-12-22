Летевший в Уфу самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

В аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший рейсом Тюмень — Уфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта.

Причиной вынужденной посадки названы технические неисправности. В частности, как рассказали в пресс-службе аэропорта, поступил сигнал о повреждении внешнего слоя лобового стекла.

В авиакомпании агентству уточнили, что решение о посадке лайнера командир принял в целях безопасности. Там также добавили, что перед полетом самолет проходил предполетную подготовку и неисправностей обнаружено не было.

Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Екатеринбурга, с пассажирами работают представители «ЮТэйр». Авиакомпания планирует отправить их другим самолетом.

На минувшей неделе похожий инцидент произошел с самолетом авиакомпании «ИрАэро», который летел из Хабаровска на остров Хайнань (Китай) и вынужденно сел в аэропорту Владивостока. Предварительной причиной такой посадки стали сбои в работе масляной системы двигателя. Пассажиров отправили в пункт назначения другим бортом.