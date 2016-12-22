Во Владивостоке экстренно сел летевший из Хабаровска на Хайнань самолет

Самолет авиакомпании «ИрАэро», который вылетел из Хабаровска на китайский курортный остров Хайнань, совершил вынужденную посадку в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Сел в связи с технической неисправностью», — заявили в авиакомпании.
По словам представителя «ИрАэро», на борту находились 150 человек, среди них были дети. Он уточнил, что всех пассажиров расселили в гостиницах Владивостока.
В представительстве авиаперевозчика во Владивостоке сообщили «Интерфаксу», что задержанный рейс должен вылететь в пункт назначения 8 декабря.
«За пассажирами вылетит резервный борт из Москвы. Мы ожидаем, что он прилетит завтра (8 декабря) и, планируется, что в тот же день туристы отправятся на Хайнань», — заявили в компании.