Глава РФПИ оценил доходы бюджета от соглашения ОПЕК+ в 6 трлн руб.

Бюджет России получил дополнительно 6 трлн руб. с момента заключения первого соглашения о сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Предыдущее соглашение в формате ОПЕК+ уже принесло бюджету Российской Федерации дополнительно 6 трлн руб., при этом прибыли российских нефтяных компаний за девять месяцев 2018 года выросли в 2,5 раза», — отметил Дмитриев.

В июле глава РФПИ говорил, что благодаря сделке ОПЕК+ и сотрудничеству с Саудовской Аравией российский бюджет получил более 4 трлн руб. Как заявлял в том же месяце глава Минэнерго Александр Новак, в этом году соглашение ОПЕК+ принесет бюджету от 2,5 трлн до 3 трлн руб.

Согласно сделке по сокращению добычи нефти, которую страны ОПЕК+ заключили 7 декабря в Вене, объемы добываемого топлива станут меньше на 1,2 млн барр./сутки.