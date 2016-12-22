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Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России в 2,5 трлн руб.
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Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России в 2,5 трлн руб.
Финансы, 17:41
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Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета России в 2,5 трлн руб.
Сделка стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти принесет бюджету России в 2018 году от 2,5 трлн до 3 трлн руб., рассчитывают в Минэнерго. За первые два года соглашения этот эффект уже составил 1,7 трлн руб.
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Соглашение ОПЕК+ (страны ОПЕК, а также ряд стран, не входящих в картель), подразумевающее ограничение добычи нефти, принесет российскому бюджету в 2018 году дополнительные 2,5 трлн руб. Таким прогнозом 13 июля поделился с журналистами глава Минэнерго Александр Новак.

«При ценах в $70 этот эффект составит 2,5 трлн», — приводит слова Новака ТАСС. При среднегодовой цене нефти в $75 за баррель этот эффект может превысить 3 трлн руб., добавил он. Одновременно глава министерства уточнил, что в 2016–2017 годах доходы в российский бюджет за счет повышения цены нефти составили 1,7 трлн руб.

Глава РФПИ оценил доходы бюджета от сделки с ОПЕК в 4 трлн руб.
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Ранее своими оценками эффекта от сделки ОПЕК+ поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, в результате этого соглашения и сотрудничества России и Саудовской Аравии российский бюджет получил дополнительно 4 трлн руб.

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Соглашение о сокращении добычи страны ОПЕК+ заключили в 2016 году. Оно подразумевало суммарное сокращение нефтедобычи на 1,8 млн барр. в сутки. Соглашение было заключено между странами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в картель, включая Россию. Сделка была направлена на стабилизацию цен на рынке нефти. С тех пор эту договоренность продлевали дважды, сейчас соглашение действует до конца 2018 года.

ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти
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В конце июня ОПЕК+ решила немного отступить от условий сделки и временно нарастить добычу на 1 млн барр. в сутки. Решение принято из-за резкого падения объемов производства в Венесуэле. Инициаторами этого предложения были Россия и Саудовская Аравия. «Сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны», — пояснял позицию Москвы и Эр-Рияда Новак.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ОПЕК+ , Минэнерго , Александр Новак
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