Экс-премьера Малайзии задержали из-за фальсификации аудиторского доклада

В Малайзии по делу о фальсификации аудиторского доклада о хищениях в государственном инвестиционном фонде 1Malaysia Development Berhad (1MDB) задержали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака. Об этом сообщила газета The Star.

Экс-глава правительства был арестован, после того как прибыл на допрос. По данным источника издания, Разака могут отпустить после внесения денежного залога.

В конце ноября стало известно, что в опубликованном в феврале 2016 года докладе фонда содержались существенные недочеты. Так, в документе отсутствовали доказательства причастности к хищениям в 1MDB бизнесмена Жо Лоу, который считается близким другом экс-премьера. На прошлой неделе Наджиба Разака уже допрашивали по этому делу.

Бывший премьер-министр Малайзии был арестован по подозрению в коррупции 3 июля. В сентябре он был задержан по дополнительным обвинениям в хищении средств. По данным следствия, он перевел через государственный инвестиционный фонд $627,79 млн на свои счета.

Также в октябре задержали супругу бывшего премьера Розму Мансур.

Дело расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. Минюст США заявил об отмывании 1MDB $4,5 млрд через сеть транзакций и подставных компаний.