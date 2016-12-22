В Малайзии задержали жену бывшего премьера по делу о коррупции

Розма Мансур, супруга бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака, была задержана в рамках расследования дела о коррупции. Об этом сообщает The Star.
Мансур была задержана после допроса в Комиссии по борьбе с коррупцией. Как ожидается, ей предъявят обвинения в отмывании денег. В четверг, 4 октября, ее доставят в суд Куала-Лумпура.
В середине сентября Разак был арестован по обвинению в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). По данным следствия, он перевел на свои счета 2,6 млрд малайзийских ринггитов ($627,79 млн).
Дело о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. Минюст США заявил об отмывании 1MDB $4,5 млрд через сеть транзакций и подставных компаний.
Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.