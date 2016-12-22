Бывшего премьер-министра Малайзии задержали по подозрению в коррупции

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак задержан по подозрению в коррупции, сообщает телеканал Channel Asia. Сотрудники по борьбе с коррупцией задержали Разака в его частном доме в Куала-Лумпуре.

По данным канала, ему предъявят обвинение на заседании суда, которое пройдет 4 июля.

В мае газета Star со ссылкой на источники сообщала, что при обысках в квартирах Разака в Куала-Лумпуре сотрудники правоохранительных органов изъяли по меньшей мере 120 млн ринггитов (более $30 млн). При этом деньги были упакованы в 30 мешков. Их доставили для хранения в Центральный банк Малайзии. Также у Наджиба Разака изъяли 284 коробки с сумками, часами и ювелирными изделиями.

В 2015 году Наджиба также подозревали в получении средств от фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Однако генеральная прокуратура Малайзии сняла с Разака все обвинения в коррупции и признала перевод $681 млн на его личный банковский счет подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.

Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.