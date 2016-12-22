Песков допустил посещение Путиным церемонии прощания с Алексеевой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключает, что Владимир Путин посетит церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой 11 декабря в Доме журналиста. Об этом Песков заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

По словам пресс-секретаря, 11 декабря будет ​днем, «во многом посвященным правозащитной проблематике». В частности, пройдет заседание совета по развитию гражданского общества. «В такой день не отдать дань памяти Людмиле Алексеевой было бы невозможно», — считает Песков.

Председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева умерла 8 декабря в одной из московских больниц. Ей был 91 год. Как заявил глава СПЧ Михаил Федотов, «в последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью», но вплоть до последних дней Людмила Алексеева не прекращала работу.

В 2017 году Алексеева была удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. В 2012 и 2013 годах ее выдвигали на Нобелевскую премию мира.

