«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»

«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации.
Сделка была заключена 6 декабря, следует из документа.
После завершения сделки состав наблюдательного совета «ЭРГО Жизнь» был изменен, сообщила пресс-служба «Росгосстраха» ТАСС. Совет возглавил генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай.
В обновленный совет также вошли еще три представителя «Росгосстраха» — советник генерального директора по развитию страхования жизни Алексей Руденко, первый заместитель председателя правления Вячеслав Воробьев и финансовый директор Максим Шепелев. Кроме того, в совет вошли независимый директор Максим Чернин (входит также в совет директоров «Росгосстраха») и директор департамента розничных продаж банка «Открытие» Алексей Фарафонтов.
О планах приобрести российскую «дочку» по страхованию жизни у немецкого страховщика Ergo Group AG «Росгосстрах» объявлял 15 октября, параметры сделки стороны не раскрывали. Компания отмечала, что для клиентов переход «ЭРГО Жизни» под контроль «Росгосстраха» перемен не повлечет.
Ранее в июне «Росгосстрах» создал дочернюю компанию со специализацией на страховании жизни, «дочка» получила название ООО «СК «РГС страхование жизни».
До этого момента «Росгосстрах» некоторое время был вынужден предлагать клиентам продукты своего партнера, ВТБ, так как остался без своего страховщика жизни после сделки между предыдущим владельцем страховщика Данилом Хачатуровым и банком «Открытие» в августе 2017 года. Входившая в группу «Росгосстрах» профильная компания «РГС Жизнь» была выведена за периметр сделки, объяснял появление «дочки» гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай.