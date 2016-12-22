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«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»
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«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»
Бизнес, 10:54
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«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»

«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации.

Сделка была заключена 6 декабря, следует из документа.

После завершения сделки состав наблюдательного совета «ЭРГО Жизнь» был изменен, сообщила пресс-служба «Росгосстраха» ТАСС. Совет возглавил генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

«Росгосстрах» создал своего страховщика жизни
Финансы

В обновленный совет также вошли еще три представителя «Росгосстраха» — советник генерального директора по развитию страхования жизни Алексей Руденко, первый заместитель председателя правления Вячеслав Воробьев и финансовый директор Максим Шепелев. Кроме того, в совет вошли независимый директор Максим Чернин (входит также в совет директоров «Росгосстраха») и директор департамента розничных продаж банка «Открытие» Алексей Фарафонтов.

О планах приобрести российскую «дочку» по страхованию жизни у немецкого страховщика Ergo Group AG «Росгосстрах» объявлял 15 октября, параметры сделки стороны не раскрывали. Компания отмечала, что для клиентов переход «ЭРГО Жизни» под контроль «Росгосстраха» перемен не повлечет.

Ранее в июне «Росгосстрах» создал дочернюю компанию со специализацией на страховании жизни, «дочка» получила название ООО «СК «РГС страхование жизни».

​До этого момента «Росгосстрах» некоторое время был вынужден предлагать клиентам продукты своего партнера, ВТБ, так как остался без своего страховщика жизни после сделки между предыдущим владельцем страховщика Данилом Хачатуровым и банком «Открытие» в августе 2017 года. ​Входившая в группу «Росгосстрах» профильная компания «РГС Жизнь» была выведена за периметр сделки, объяснял появление «дочки» гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай.

Теги: «Росгосстрах» , страхование жизни
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