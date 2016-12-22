«Росгосстрах» объявил о приобретении компании «ЭРГО Жизнь»

«Росгосстрах» приобретает компанию «ЭРГО Жизнь», которая является «дочкой» известного немецкого страховщика ERGO Group AG. Об этом говорится в сообщении «Росгосстраха», поступившем в РБК.

Уполномоченные представители компаний уже подписали соответствующее соглашение. Согласно ему, «Росгосстрах» станет владельцем 100% долей в страховщике, к нему переходит весь портфель заключенных договоров и ИТ-инфраструктура. «ЭРГО Жизнь» перейдет в собственность «Росгосстраха» после завершения всех процедур. Отмечается, что смена собственника «ЭРГО Жизнь» не повлечет никаких изменений для клиентов. Как подчеркнул гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, приобретение «ЭРГО Жизнь» позволит компании вернуться на рынок страхования жизни.

3 октября газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что банк «ФК Открытие», которому принадлежит «Росгосстрах», ведет переговоры с ERGO о покупке компании «ЭРГО Жизнь». По словам одного из источников, сделка обсуждалась в интересах «Росгосстраха», которому пришлось заново создавать бизнес страхования жизни после разрыва с «РГС Жизнью», которая не вошла в сделку с ФК «Открытие».

В июне стало известно, что «Росгосстрах» создал дочернюю компанию ООО «СК «РГС страхование жизни». Уставный капитал компании составил 240 млн руб. Основным видом ее деятельности является страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев, медицинское и пенсионное страхование и иные виды страховой деятельности.