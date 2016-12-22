«Росгосстрах» создал своего страховщика жизни

Из-за того, что «РГС Жизнь» не вошла в сделку «Росгосстраха» с банком «ФК Открытие», страховщик ради «восстановления справедливости» создал свою «дочку» по страхованию жизни — «РГС страхование жизни»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Росгосстрах» (РГС) создал дочернюю компанию по страхованию жизни — ООО «СК «РГС страхование жизни», которая на 100% ему принадлежит, говорится в пресс-релизе компании. Как отмечает «Росгосстрах», новый страховщик через несколько лет намерен «бороться за попадание в число лидеров рынка».

«РГС страхование жизни» зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц и получила свидетельство о постановке на налоговый учет. Уставный капитал общества, в соответствии с законодательными требованиями к страховщикам жизни, составляет 240 млн руб. Основным видом деятельности компании будет страхование жизни, также она будет заниматься страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием и иными видами страховой деятельности, включая перестрахование.

«Появление у нас собственного страховщика жизни — это своего рода восстановление справедливости и естественного хода вещей, понятного и клиентам, и регулятору, и всему страховому рынку», — приводит «Росгосстрах» слова своего гендиректора Николауса Фрая. По его словам, в последние несколько месяцев в связи с тем, что ранее входившая в группу профильная компания «РГС Жизнь» предыдущими собственниками была выведена за периметр сделки с банком «ФК Открытие», компания вынуждена была предлагать клиентам продукты своего партнера, ВТБ. Но скоро у РГС будет полноценная линейка своих продуктов по всем видам страхования, включая накопительное и рисковое страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, пообещал Фрай.

Проблемы с «Жизнью»

Страховая компания «Росгосстрах», долгое время остававшаяся крупнейшим игроком рынка ОСАГО и демонстрировавшая убытки, была одним из потенциально проблемных страховщиков. В 2017 году ее владелец Данил Хачатуров решил передать свои активы банку «ФК Открытие», после чего должен был получить долю в головном «Открытие холдинге». Однако в августе 2017 года основные активы группы «Открытие» вместе с банком перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Возглавивший «ФК Открытие» Михаил Задорнов в конце 2017 года заявил, что в компании «сверху донизу царило воровство», а затем по его заявлению было возбуждено уголовное дело о растрате, по которому арестован брат Данила Хачатурова Сергей, бывший вице-президент «Росгосстраха».



«РГС Жизнь» не вошла в периметр сделки с банком «ФК Открытие» и, в отличие от «Росгосстраха», не попала вместе с банком под санацию Фонда консолидации банковского сектора ЦБ. В апреле 2018 года стало известно, что хозяином «РГС Жизнь» является президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. По словам Гинера, он является бенефициаром этой компании с ноября 2015 года, о чем Задорнов в октябре 2017 года был оповещен. Как заявил позднее сам Хачатуров, он продал компанию Гинеру, чтобы покрыть убытки «Росгосстраха» из-за ОСАГО.

В мае гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай говорил, что компания собирается оспорить использование бренда «РГС Жизнь». В начале июня «Росгосстрах» подал иск к «РГС Жизнь» на 116 млрд руб. в связи с использованием этим страховщиком товарного знака «Росгосстраха». В пресс-службе последнего отмечали, что «сумма иска составляет 2 млрд руб., остальное — штрафы». Страховщик жизни намерен сменить название на «Капитал Life».

Как заявил позднее бывший владелец компании Данил Хачатуров, одно из условий сделки по передаче группы «Росгосстрах» в «ФК Открытие» было использование бренда компанией «РГС Жизнь». По словам Хачатурова, «РГС Жизнь» по условиям сделки продолжала использовать бренд. Другим важным условием, утверждает Хачатуров, было исключительное право «РГС Жизнь» продавать через банк и его структуры свои полисы. Однако ни одно из этих условий со стороны «ФК Открытие» исполнено не было, в связи с чем в ближайшее время Хачатуров намерен судиться с банком.