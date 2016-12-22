Японская прокуратура предъявила обвинения Карлосу Гону

Прокуратура Токио обвинила бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в нарушении финансового законодательства. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным прокуратуры, Гон за пятилетний период, закончившийся в марте 2015 года, задекларировал только половину из полученной им суммы за работу на посту главы Nissan. Всего за этот период он получил примерно $89 млн, таким образом, он не отчитался о примерно $44,5 млн доходов.

Кроме того, власти подозревают, что в период с 2015 по 2018 год Гон не отразил в отчетности еще $35,5 млн доходов. Новые подозрения позволяют продержать Гона под стражей еще 22 дня без возможности выйти под залог.

Официальные обвинения были также выдвинуты компании Nissan и бывшему члену совета директоров Грегу Келли (он тоже арестован) в предоставлении недостоверных финансовых отчетов.

Гон и Келли признались прокурорам, что выплаты Гону не полностью фиксировались в отчетности Nissan, однако объяснили это тем, что объем выплат Гона после его ухода с должности не был урегулирован, сообщили агентству источники, осведомленные о ходе расследования. Однако прокуратура считает, что договоренность о размере выплат была и что это подтверждается документами.

Гон сказал прокурорам, что он не раскрывал полного размера вознаграждений, потому что боялся, что это негативно скажется на мотивации рабочих Nissan, также сообщили источники.

Гон был смещен с должности главы Nissan и Mitsubishi с 19 ноября, когда его заключили под стражу.​ Тем не менее он до сих пор остается руководителем Renault.