Минпромторг не счел арест Гона угрозой для работы Renault-Nissan в России

Работа альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в России и переговоры по заключению специнвестконтракта с АвтоВАЗом не зависит от ареста главы альянса Карлоса Гона в Японии, заявил замглавы Минпромторга Александр Морозов, сообщает ТАСС.
«Решения, которые принимает такая большая компания, как альянс Renault-Nissan, принимаются по определенной процедуре и никогда не зависят от одного человека», — сказал Морозов в ответ на вопрос о том, не скажется ли арест Гона на переговорах о специнвестконтракте.
По словам чиновника, представители альянса Renault-Nissan-Mitsubishi сообщили Минпромторгу об аресте Гона.
Гона арестовали 19 ноября. В Nissan пришли к выводу, что он и топ-менеджер альянса Грег Келли занижали доходы Гона в отчетности. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что активы компании использовались ими в личных целях.