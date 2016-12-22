ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,79 65,85 EUR Нал. 76,78 74,83 USD Бирж. 66,57 -0,25 EUR Бирж. 75,53 -0,27 USD ЦБ. 66,82 +0,38 EUR ЦБ. 75,71 +0,05 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3792,00 -175,28 IMOEX 2445,55 +0,09% RTSI 1153,00 -0,25% Brent 62,83 +0,38% DJIA 25027,07 -3,10% Nasdaq 7158,43 -3,80%
СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде
Лента новостей
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» сыграли вничью в чемпионате Англии 01:07, Спорт СМИ узнали о планах Индии арендовать у России подлодку за $3,3 млрд 00:50, Политика СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде 00:19, Политика Политологи назвали электоральные риски для власти в 2019 году 00:03, Политика Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков 00:00, Экономика SpaceX не смогла посадить первую ступень ракеты обратно на космодром 05 дек, 23:38, Технологии и медиа Минстрой отвел 70 лет на переселение нуждающихся жителей Крайнего Севера 05 дек, 23:20, Общество Группа «Френдзона» заявила о запрете концертов в двух городах 05 дек, 23:20, Общество Структура Фридмана купит нефтегазовую компанию в Мексике 05 дек, 23:13, Бизнес Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Онлайн 05 дек, 23:00, Спорт Дедолларизация по-европейски: как ЕС хочет уйти от гегемонии доллара 05 дек, 22:46, Экономика Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 05 дек, 22:39, РБК и Thomson Reuters ФАС ускорит рассмотрение жалобы «Роснефти» против ЛУКОЙЛа 05 дек, 22:22, Бизнес США отправили эсминец к Владивостоку из-за «чрезмерных требований России» 05 дек, 22:09, Политика В Петербурге суд не нашел нарушения в задержании книги на таможне 05 дек, 21:57, Общество Правило на ₽4 трлн: как закупки валюты повлияли на российскую экономику 05 дек, 21:47, Экономика 5 модных трендов этого сезона 05 дек, 21:43, РБК Pink и KUPIVIP.RU Захарова поспорила с представителем Пашиняна из-за слов помощника Путина 05 дек, 21:41, Политика Митрополит вместо патриарха: как пройдет объединение украинских церквей 05 дек, 21:35, Политика Киев назвал условие отмены военного положения 05 дек, 21:31, Политика «Спартак» упустил победу в четвертьфинале Кубка России по футболу 05 дек, 21:30, Спорт Шипы против липучки: советы исполнителей автотрюков в кино 05 дек, 21:30, РБК и Toyo Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск 05 дек, 21:24, Политика Сбербанк отменил перевод по номеру телефона на кредитную карту 05 дек, 21:23, Финансы При взрыве бензовоза на заправке в Италии погибли два человека 05 дек, 21:00, Общество МИД ответил на высылку из Словакии заподозренного в шпионаже дипломата 05 дек, 20:56, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 05 дек, 20:33, РБК и Белая Дача В Киеве заявили о готовности обменять 89 россиян на 42 украинца 05 дек, 20:33, Политика
СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде
Раскол церкви, 00:19
0
СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по статьям о госизмене и разжиганию религиозной вражды. Об этом в пресс-службе ведомства заявили изданию Liga.net.

Как уточнили в СБУ, в повестках на допрос фигурировали статьи 111 и 161 УК Украины государственная измена и разжигание межрелигиозной вражды. Детали допроса в ведомстве не сообщили.

На сайте Ровенской епархии УПЦ МП подтверждается, что священнослужителей вызвали на допрос в СБУ, но не указан его повод. Кроме того, в сообщении епархии фигурируют не 12, а 14 священнослужителей, которым пришли повестки.

О том, что священнослужители были вызваны на допрос по делам о госизмене и разжиганию вражды, рассказал местному изданию ЧаРівне Епископ Дубенский Пимен (Воят).

Ранее сообщалось, что СБУ провела восемь обысков в административных и служебных зданиях Ровенской и Овручской епархий УПЦ МП, которые проводились в рамках следственных действий по статье 161 УК Украины, найдены материалы, «разжигающие религиозную рознь». В частности, это, по данным СБУ, найденное там издание несет в себе «пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть».

Кризис УПЦ произошел после того, как в октябре патриарх Константинопольский заявил о намерении дать ей автокефалию и начал общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Последние Русская православная церковь (РПЦ), к которой относится УПЦ МП, считает неканоническими. РПЦ осудила действия константинопольского патриархата и разорвала с ним евхаристическое общение. В свою очередь, УПЦ КП и УАПЦ готовятся провести в середине декабря объединительный собор, в результате которого должна появиться новая единая автокефальная УПЦ. РПЦ заявила, что УПЦ МП не примет участия в этом соборе и назвала его «неканоничным сборищем».

Теги: УПЦ МП , СБУ , Украина
Главное
Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск Политика
Материалы по теме
Спецслужбы Украины заподозрили УПЦ в разжигании религиозной розни Общество
СМИ узнали о нежелании Константинополя поставить патриарха во главе УПЦ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter