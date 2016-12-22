СБУ допросила священников УПЦ по статьям о госизмене и религиозной вражде

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) по статьям о госизмене и разжиганию религиозной вражды. Об этом в пресс-службе ведомства заявили изданию Liga.net.
Как уточнили в СБУ, в повестках на допрос фигурировали статьи 111 и 161 УК Украины государственная измена и разжигание межрелигиозной вражды. Детали допроса в ведомстве не сообщили.
На сайте Ровенской епархии УПЦ МП подтверждается, что священнослужителей вызвали на допрос в СБУ, но не указан его повод. Кроме того, в сообщении епархии фигурируют не 12, а 14 священнослужителей, которым пришли повестки.
О том, что священнослужители были вызваны на допрос по делам о госизмене и разжиганию вражды, рассказал местному изданию ЧаРівне Епископ Дубенский Пимен (Воят).
Ранее сообщалось, что СБУ провела восемь обысков в административных и служебных зданиях Ровенской и Овручской епархий УПЦ МП, которые проводились в рамках следственных действий по статье 161 УК Украины, найдены материалы, «разжигающие религиозную рознь». В частности, это, по данным СБУ, найденное там издание несет в себе «пропаганду религиозной нетерпимости... оскорбляет чувства граждан... в связи с их религиозными убеждениями, разжигает религиозную межконфессиональную вражду и ненависть».
Кризис УПЦ произошел после того, как в октябре патриарх Константинопольский заявил о намерении дать ей автокефалию и начал общение с Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Последние Русская православная церковь (РПЦ), к которой относится УПЦ МП, считает неканоническими. РПЦ осудила действия константинопольского патриархата и разорвала с ним евхаристическое общение. В свою очередь, УПЦ КП и УАПЦ готовятся провести в середине декабря объединительный собор, в результате которого должна появиться новая единая автокефальная УПЦ. РПЦ заявила, что УПЦ МП не примет участия в этом соборе и назвала его «неканоничным сборищем».