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Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику
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Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику
Политика, 21:22
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Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику

Новый председатель Христианско-Демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Bild заявила, что намерена пересмотреть миграционную политику страны.

Как передает Zeit Online, она указала, что в январе намерена провести переговоры на тему миграции с экспертами и критиками миграционной политики, чтобы понять, как можно ее улучшить. По словам Крамп-Карренбауэр, программа партии на выборах в Европарламент будет опираться и на эти результаты.

В Германии избрали преемника Меркель на посту лидера партии
Политика

Крамп-Карренбауэр избрали председателем партии на съезде 7 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с речью по случаю своего ухода с поста лидера партии, призвала соратников сохранять верность христианско-демократическим ценностям.

Меркель заявила, что не будет бороться за пост председателя ХДС в конце октября. Тогда канцлер также сообщила, что не будет пытаться сохранить свой пост главы правительства в пятый раз на выборах в 2021 году.

Теги: Германия , мигранты
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