Нарышкин заявил об отсутствии конкуренции между СВР и военной разведкой

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что полномочия его ведомства и Главного управления Генштаба Вооруженных сил России разделены, у каждого имеется своя ниша. Об этом он рассказал в эфире программы «Действующие лица» с Наилей Аскер-Заде на канале «Россия 1».
Он пояснил, что разведывательную функцию выполняют Главное управление, СВР и частично ФСБ и полномочия у них разделены. «И у Службы внешней разведки, у ГРУ и частично у ФСБ, как я уже сказал, имеется своя ниша, свое направление деятельности», — указал он. По словам Нарышкина, в СВР с уважением относятся к своим коллегам, делятся с ними опытом и разведывательной информацией. «Назвать это конкуренцией — ну, нет. Не стоит», — отметил Нарышкин.
В начале ноября президент России Владимир Путин предложил вернуть название ГРУ военной разведке, переименованной в 2010 году. По словам главы государства, «непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» в нынешнем названии ведомства — Главное управление Генштаба ВС.
Несмотря на то что с 2010 года ГРУ действует под названием ГУ Генштаба, на Западе до сих пор по привычке часто используют старую аббревиатуру.