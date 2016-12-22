В службе нацбезопасности Армении оценили обстановку в день выборов

Ситуация в Армении в день внеочередных парламентских выборов спокойная. Об этом заявил журналистам директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, передает «Интерфакс».
«Оперативная ситуация контролируется, полностью спокойная. Каких-либо эксцессов нет», — заявил он, выразив уверенность, что весь процесс выборов пройдет в спокойной обстановке.
Ванецян также уверил журналистов, что информации о предвыборных взятках у службы нет, однако в случае, если такие сообщения поступят, оперативные службы сразу отреагируют.
В воскресенье, 9 декабря, в Армении проходят внеочередные парламентские выборы, в которых участвуют девять партий и два предвыборных блока. Они проходят впервые после того, как в апреле этого года к власти пришел оппозиционер Никол Пашинян.
Так, в ноябре президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального собрания республики, назначив внеочередные выборы парламента на 9 декабря.