Трамп призвал отменить соглашение по климату из-за беспорядков в Париже

Франция должна отменить Парижское соглашение, из-за которого французы будут вынуждены платить высокие налоги на топливо, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя столкновения протестующих и полиции во французской столице. Об этом глава государства написал в своем Twitter:

Он отметил, что события последних дня и ночи в Париже «очень печальны» и говорят о том, что следует положить конец «смехотворному и очень дорогому Парижскому соглашению, а также вернуть людям деньги через понижение налогов».

Он добавил, что в вышедших из соглашения США объем выбросов в атмосферу за 2017 год уменьшился.

Ранее, узнав, что протестующие скандируют его имя, Трамп заявил, что «любит Францию».

Протесты «желтых жилетов» во Франции против повышения цен на топливо идут с середины ноября. В субботу, 8 декабря, полиция задержала 700 человек по всей стране. из них 575 человек в Париже.

Парижское соглашение по борьбе с изменением климата подписали 196 стран в 2015 году. В 2017 году Трамп вывел США из подписанного его предшественником Бараком Обамой документа.

