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Грузия подписала контракт о покупке систем ПВО у Франции
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Грузия подписала контракт о покупке систем ПВО у Франции
Политика, 02:39
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Грузия подписала контракт о покупке систем ПВО у Франции

Грузия подписала контракт о покупке у Франции систем ПВО, заявил глава грузинского военного ведомства Леван Изори. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Изори подчеркнул, что после поступления французских систем ПВО их будет возможно интегрировать в единую систему управления НАТО в будущем. «Это значительно усилит оборонные возможности нашей страны в компоненте противовоздушной обороны, что является важной гарантией защиты нашего воздушного пространства и тем самым защиты каждого гражданина Грузии», — заявил министр.

Название системы ПВО в сообщении не указано.

Впервые о соглашении по поставке компонентов французских ПВО в Грузию стало известно в декабре 2017 года. Тогда речь шла о зенитно-ракетных комплексах типа VL MICA и мобильных радиолокационных станциях. Количество и точная номенклатура вооружений тогда не сообщались.Эти комплексы стоят на вооружении Франции, Катара, Греции, Тайваня и ОАЭ.

Тогда же Грузия предложила США поставить ей противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. В ноябре того же года сделку одобрил Госдеп, а в январе 2018 года Грузия получила первую партию американских ПТРК. Всего согласно контракту Грузия приобретет у США противотанковые комплексы на $75 млн. По данным агентства американского Министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности, власти Грузии предложили Вашингтону продать им 410 ракет к этим комплексам, 72 прицельно-пусковые установки, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них. Согласно контракту, США обеспечат сервисно-логистическое обслуживание.

 

Теги: Грузия , Франция , ПВО , контракт
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