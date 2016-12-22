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Медведев назвал три урока 2018 года для «Единой России»
Политика, 16:15
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Медведев назвал три урока 2018 года для «Единой России»
Избирательная кампания 2018 года была очень сложной для «Единой России», признал председатель партии Дмитрий Медведев. Прошедший год принес единороссам три урока
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев рассказал, что в 2018 году единороссы столкнулись с серьезными сложностями. Итоги преодоления трудностей дали партийцам три важных урока, уверен он, передает корреспондент РБК.

В 2018 году «выборы, несмотря на непростые условия, были для партии успешными», заявил Медведев. В то же время полного успеха в нескольких регионах достичь не удалось, признал премьер. «В нескольких регионах, в том числе на губернаторских выборах, партии предстоит вернуть доверие избирателей», указал он.

Кампания 2018 года стала для «Единой России» «одной из самых сложных» и дала три урока, указал Медведев. «Урок первый: ничто не заменит живое общение. Урок второй: нам помогает не популизм, а ответственный подход. Именно в этом всегда была сила нашей партии. Нам не нужно везде говорить красиво, нам нужно говорить по делу. Урок третий: мы не ждем выборов. Работать надо каждый день, и в этом цель партии», — заявил премьер.

Председатель «Единой России» подчеркнул, что партия уже начала готовиться к новому электоральному циклу. При этом, отметил Медведев, для достижения успеха партия должна обновиться. «Партия достигала успехов только потому, что умела меняться. Нам необходимо меняться и главное — надо стать требовательным к себе, своей работе и репутации. Партия должна сделать очередной шаг в своем развитии, чтобы сохранить политическое лидерство и доверие граждан», — сказал он.

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Согласно данным ВЦИОМ, к декабрю число россиян, положительно и отрицательно относящихся к «Единой России», почти сравнялось. В целом по стране целиком положительно и скорее положительно деятельность партии власти оценивают 47%, противоположной точки зрения придерживаются 44% россиян. Еще 9% затруднились дать ответ. В Москве к партии власти негативно относится большая часть населения — 55%.

Авторы: Наталья Галимова, Юлия Старостина, Георгий Тадтаев.
Теги: Дмитрий Медведев , «Единая Россия»
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