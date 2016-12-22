Сурков примет участие во встрече помощников глав «нормандской четверки»

Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече помощников лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«От нас должен быть Сурков», — сказал представитель Кремля.

3 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что встреча в «нормандском формате» пройдет «в ближайшее время». При этом пока ни одна из сторон официально не назвала дату переговоров.

В середине ноября Песков говорил, что предпосылок для встречи «нормандской четверки» пока нет. Для переговоров нет необходимой почвы, а также отсутствуют намеки на возможную результативность, указывал он.

Переговоры по Украине в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) проводятся с 2014 года.