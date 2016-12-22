Песков ответил на вопрос о возможности саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для встречи «нормандской четверки» пока нет, сообщает корреспондент РБК.

«Для обсуждения в рамках «нормандской четверки» пока нет необходимой почвы и предпосылок, отсутствуют намеки на возможную результативность», — сказал Песков. Он добавил, что участия российского президента Владимира Путина во встрече глав Франции и Украины Эмманюэля Макрона и Петра Порошенко, а также канцлера Германии Ангелы Меркель в Париже не планировалось. По словам Пескова, отдельных контактов Путина и Порошенко во французской столице не было.

Представитель Кремля добавил, что Россия делала и намерена делать все возможное для выполнения минских соглашений.

Ранее стало известно, что во время встречи в Париже Порошенко, Макрон и Меркель обсудили проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По словам Порошенко, в ходе встречи «была отмечена твердая позиция по осуждению выборов» и поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса прошли 11 ноября. На выборах в ДНР победу одержал Денис Пушилин, а в ЛНР — Леонид Пасечник.