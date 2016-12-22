Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
Экономика, 15:05
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Инфляция в России к концу 2018 года превысит официальный прогноз
Инфляция в России к концу 2018 года составит 3,9–4%, что превысит официальный прогноз Минэкономразвития. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах съезда «Единой России», передает корреспондент РБК.
Орешкин отметил, что прогноз Минэкономразвития составлял 3,4%, но на сегодняшний день видно, что инфляция превысит данный порог.
«То, что это будет цифра порядка 3,9–4% на конец года — это то, что мы видим сейчас», — уточнил он.
Ранее, в октябре, в Минэкономразвития допустили, что в первом квартале 2019 года инфляция вырастет до 5,5%. Это связали с грядущим повышением НДС и с активной реализацией национальных проектов. К тому же для первого квартала будет характерно «максимальное замедление кредитной активности».