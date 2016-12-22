Инфляционные ожидания россиян в октябре резко снизились

Инфляционные ожидания россиян в октябре резко, на 0,8%, снизились, достигнув 9,3%. Основная причина — население стало меньше беспокоиться по поводу роста цен на бензин, объясняет ЦБ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев снизились в октябре на 0,8%, до 9,3%, пишет ЦБ на основе результатов опроса, проведенного компанией «инФОМ». Таким образом инфляционные ожидания населения достигли минимальных значений с мая.

Основная причина снижения — «уменьшение обеспокоенности населения возросшими ценами на бензин», объясняет ЦБ. Еще месяц назад регулятор отмечал, что майский рост цен на топливо до сих пор подстегивает ожидания населения по поводу инфляции: несмотря на то что с июня цены на бензин не росли, 36% респондентов говорили, что бензин подорожал сильнее всего. Теперь этот показатель составляет 31%.

Другая причина — стабилизация курса рубля (доля респондентов, которые ждут ослабления курса российской валюты в ближайший год, снизилась с 50 до 41%).

Текущий уровень инфляции, по оценке респондентов, составляет 10,1% при реальном годовом уровне инфляции 3,5% по оценке ЦБ на 22 октября — по сравнению с сентябрьским уровнем показатель снизился незначительно, всего на 0,1 п.п.

Банк России отмечает, что снижение инфляционных ожиданий может оказаться неустойчивым, поскольку этот показатель очень чувствителен к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям. Повышенное внимание к росту цен на отдельные товары может привести к возобновлению роста инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы, считает ЦБ. Главный маркер того, что инфляция по стране будет расти, по мнению респондентов, это рост цен на бензин. Следом идут ослабление курса рубля и рост цен на продукты в целом.

С июня цены на топливо на автозаправках заморожены. В начале октября независимые продавцы горючего попросили правительство отменить заморозку цен (письмо об этом вице-премьеру Дмитрию Козаку направил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша). О том, что рентабельности на АЗС практически нет, говорил и предправления «Газпром нефти» Александр Дюков. Как говорил источник РБК, близкий к правительству, у кабинета министров была негласная договоренность с нефтяниками о том, чтобы начать отпускать цены осенью. С 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин вырастут на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. руб. соответственно. Дополнительное давление на цены оказывает ожидание роста акцизов с 1 января 2019 года. На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что «в целом в ряде случаев наблюдается рост цен на бензин». Премьер поручил Минэнерго провести консультации с нефтяными компаниями, а в случае неудачи этих переговоров заявил, что будут введены запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Предстоящее повышение НДС (с января 2019 года ставку налога планируется повысить с 18 до 20%) на ожидания населения почти не влияет. К концу года влияние этого фактора на ожидания по поводу инфляции может вырасти.

Данные об инфляционных ожиданиях — один из показателей, которые оценивает ЦБ, принимая решение о ключевой ставке. В сообщении о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% регулятор отмечал, что оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания могут дальнейший рост доходности на развитых рынках, отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы.