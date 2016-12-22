Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что изначально не был сторонником участия России в данных соглашениях, поскольку они являются ограничением для развития.

«Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике», — пояснил Кудрин.

Он добавил, что снижение темпа роста российской экономики произойдет в том числе и потому, что частным компаниям будет запрещено наращивать добычу нефти.

Накануне, 7 декабря, министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в рамках достигнутой сделки между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель (ОПЕК+), сократит свою нефтедобычу на 2%, что составит 228 тыс. барр./сутки.

Ранее страны ОПЕК добивались от России сокращения нефтедобычи на 250–300 тыс. барр./сутки, однако Москва не соглашалась на данные условия. Россия рассматривала возможность сокращения объемов не более чем на 200 тыс. барр./сутки.

Сделку по сокращению добычи нефти страны ОПЕК+ заключили 7 декабря в Вене, согласно которой объемы добываемой нефти странами ОПЕК+ будут сокращены на 1,2 млн барр./сутки.



