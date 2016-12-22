Uber подал предварительную заявку на регистрацию IPO

Сервис такси Uber подал заявку на предварительную регистрацию первичного публичного размещения акций компании на бирже (IPO). Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Соответствующая заявка поступила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе. Тем не менее источники не уточнили, когда именно. Согласно предоставленной информации, IPO компании может состояться в первом квартале 2019 года.

Ранее, за пару дней до Uber, заявку на регистрацию IPO подал главный конкурент компании на американском рынке приложений для заказа такси — Lyft Inc, который планирует первое публичное размещение своих акций на март—апрель следующего года. Объем размещения акций и ценовой диапазон IPO Lyft Inc пока не известен.

В октябре WSJ сообщала, что ведущие финансовые конгломераты — Goldman Sachs и Morgan Stanley провели оценку Uber перед публичным размещением акций. Тогда они оценили Uber в $120 млрд.