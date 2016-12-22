WSJ объяснила связь задержания финдиректора Huawei и санкций против Ирана

Финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана из-за транзакций через банк HSBC, обвиняемый в переводах в Иран, Судан и Ливию вопреки санкциям. Из-за обвинений в нарушении санкций против Ирана она должна быть выдана США

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Финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде из-за незаконных транзакций через банк HSBC, обвиняемый в переводах средств в страны, находящиеся под санкциями США. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники.

Транзакции через HSBC, расследование в отношении которого завершилось в 2012 выплатой штрафа в $1,9 млрд, совершались компанией Huawei Technologies Co. Подозрительные транзакции были замечены надзорными структурами, назначенными после расследования дела HSBC, и данные о них были переданы федеральным властям США, утверждают источники WSJ.

Сам банк HSBC, утверждают собеседники издания, не фигурантом объектом расследования, ведущегося из-за транзакций Huawei. Банк сотрудничает со следствием.

США ведут расследование против Huawei с апреля 2018 года из-за подозрений в нарушении китайской компанией санкционного режима, действующего в отношении Ирана. До этого, в 2017 году из-за аналогичных обвинений штраф в $892 млн выплатил конкурент Huawei, компания ZTE. Причиной этого стали поставки телекоммуникационного оборудования в Иран.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Ванкувере по запросу США, которые запросили ее экстрадиции в связи с «иранским делом» Huawei. О том, что задержание Ваньчжоу связано с нарушением санкционного режима, действующего в отношении Ирана, ранее сообщал Reuters. Китайский МИД e; t потребовал немедленно освободить задержанную.

Арест топ-менеджера китайской компании значительной долей инвесторов был воспринят как тяжелый удар по заключенному соглашению Вашингтона и Пекина о приостановке торговой войны. В связи с этим 6 декабря, после перерыва из-за траура по умершему экс-президенту Джорджу Бушу-старшему, американский рынок акций резко пошел вниз. В первые часы торгов котировки упали сразу на 3%.