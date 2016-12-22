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Помпео одобрил решение Трампа выдвинуть Нойерт на должность постпреда ООН
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Помпео одобрил решение Трампа выдвинуть Нойерт на должность постпреда ООН
Политика, 03:33
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Помпео одобрил решение Трампа выдвинуть Нойерт на должность постпреда ООН

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что одобряет намерение президента Дональда Трампа выдвинуть официального представителя Госдепа Хизер Нойерт на должность постоянного представителя страны при ООН.

«Я в ней очень уверен. Хизер играет ключевую роль в продвижении внешней политики США, и я с нетерпением жду ее скорейшего утверждения [на должность]», — написал он в Twitter.

Нойерт в ответ сказала, что работать в команде с Помпео и другими сотрудниками Госдепа честь для нее и она готова продвигать интересы американцев в ООН, если ее назначат постпредом.

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Ранее Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру Нойерт на должность постоянного представителя США при ООН. Он охарактеризовал ее как очень талантливую и умную сотрудницу.

В начале октября постоянный представитель США в организации Никки Хейли подала в отставку. После этого Трамп говорил, что хотел бы видеть на этом посту именно женщину. Среди кандидатов в постпреды называли Нойерт, американского посла в Канаде Келли Крафт и эДину Паэулл, экс-заместителя помощника президента по нацбезопасности и бывшего советника по экономическим инвестициям.

Теги: Майк Помпео , Хизер Нойерт
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