AP сообщило о намерении США понизить статус постпреда в ООН

Новый постоянный представитель США при ООН не будет иметь статуса члена президентской администрации, утверждает агентство Associated Press

Фото: Alex Brandon / AP

По данным AP, которое ссылается на чиновника Белого дома, новый постпред США в ООН не будет членом администрации. По его словам, это означает, что Хизер Нойерт в случае ее назначения будет занимать низший статус, чем ее предшественники.

Официального заявления на эту тему в Вашингтоне не было.

О том, что Нойерт может быть новым постпредом США при ООН Дональд Трамп объявил 7 декабря. Он назвал официального представителя Государственного департамента «талантливой и очень умной сотрудницей».

До внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Нойерт трудилась в качестве журналистки телеканала Fox News. В том числе она работала ведущей в программе Fox and Friends, куда Трамп неоднократно приходил, еще не будучи президентом.

Уже после назначения в Госдеп критики Трампа говорили об отсутствии у Нойерт опыта дипломатической работы.

Должность постпреда США при ООН становится вакантной, поскольку ее покидает бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, работавшая там с января 2017 года.

Впервые постпред США в ООН получил статус члена администрации в 1952 году. Им стал Генри Кабот Лодж. Должность позволяла ему согласовывать свою позицию с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, минуя Госдеп. Позже президенты Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший понижали статус постпреда.

Против высокого положения постпреда выступал нынешний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который указывал, что представитель США в ООН не должен обладать во внешней политике теми же правами, что и государственный секретарь. Сам Болтон был постпредом в 2005-2006 годах.