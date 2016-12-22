Украина попросит выдать Януковича в случае его лечения в Израиле

Если бывший украинский президент Виктор Янукович поедет в Израиль для лечения, Киев обратится к властям этой страны с запросом о его выдаче, рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос радиостанции «Новое время».

«Если произойдет факт [въезда Януковича на территорию Израиля], мы обязаны обратиться», — сказал он. Матиос отметил, что экс-президент Украины объявлен в розыск по линии Интерпола. В то же время, он заявил, что сомневается в том, что Янукович покинет Россию.

18 ноября Януковича госпитализировали в Москве с подозрением на травмы позвоночника и коленного сустава, которые он, предположительно, получил во время игры в теннис. Позже его адвокат Александр Горошинский рассказал, что экс-президента Украины могут отправить на лечение в Израиль.

Из-за травмы Янукович отказался участвовать в заседании украинского суда по видеосвязи, его адвокат утверждал, что бывший президент не может встать с кровати и самостоятельно передвигаться.

На Украине Януковича подозревают в государственной измене, обвинение запрашивает для него наказание в виде 15 лет лишения свободы.