ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 65,86 EUR Нал. 76,55 74,97 USD Бирж. 66,71 +0,18 EUR Бирж. 75,57 +0,14 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3988,30 +97,40 IMOEX 2443,38 +0,09% RTSI 1155,88 +0,15% Brent 62,59 +2,05% DJIA 25581,69 -0,95% Nasdaq 7356,71 -1,14%
Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль
Лента новостей
Экс-директор «Табакерки» возглавил театр Маяковского 19:48, Общество Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии 19:47, Экономика IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики 19:29, Общество Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль 19:29, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:14, РБК и Mastercard ЕСПЧ отказался пересматривать дело Pussy Riot 19:12, Общество Nissan отложил решение по кандидатуре нового директора 19:09, Общество Всемирный банк спрогнозировал нефть по $71 на ближайшие три года 19:00, Экономика Politico включило Тимошенко в список людей 2019 года 18:56, Политика Бывший советник экс-мэра Ярославля Урлашова вышел на свободу 18:48, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 18:44, РБК и ГТЛК Где покататься на лыжах: 5 курортов и комплексов от США до Китая 18:34, Стиль На Украине объявили в розыск российских военных из-за инцидента на Азове 18:32, Политика Домашний матч «ПСЖ» отменили из-за беспорядков в Париже 18:27, Спорт ФАС выступила против надписи «Алкоголь убивает» на бутылках 18:21, Общество Миллиардер подал в суд на Минфин США за включение в список «олигархов» 18:21, Бизнес Хранить или избавляться: цена токена от Ripple снизилась до $0,35 18:20, Крипто Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 18:20, РБК и Huawei Умер актер сериалов «След» и «Универ» 18:15, Общество Денежные переводы по номеру телефона в системе ЦБ запустят не для всех 18:12, Финансы Порошенко назвал условие переноса президентских выборов 18:03, Политика МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в Москве 18:01, Общество Секретный ингредиент итальянской кухни — для завтрака, обеда и ужина 17:59, РБК и Barilla Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных с оружием украинцев 17:49, Политика Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes 17:43, Фотогалерея  В Кремле раскрыли содержание беседы Путина и Трампа на G20 17:38, Политика В Общественном совете при Минобороны поспорили из-за гражданства Брилева 17:35, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 17:26, РБК и Экспострой на Нахимовском
Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль
Политика, 19:29
0
Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль
Виктора Януковича могут отправить на лечение в Израиль. Прошлое заседание украинского суда, где ожидалось оглашение приговора, бывший президент Украины пропустил из-за травмы, пропустит и следующие, говорит его адвокат
Виктор Янукович (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет участвовать в очередном заседании украинского суда по делу о госизмене даже по видеосвязи, рассказал РБК его адвокат Александр Горошинский.

«Закон запрещает участие в судебных заседаниях лицам, страдающим тяжким заболеванием. Завтра я предоставлю все необходимые медицинские документы», — рассказал адвокат.

18 ноября бывший президент Украины был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с подозрением на травмы позвоночника и коленного сустава, которые, предположительно, он получил во время игры в теннис.

На своей странице в Facebook Горошинский написал, что во вторник, 4 декабря, он встретился в Москве с хирургом Эялем Аттиасом, который приехал в Москву для осмотра экс-президента Украины. По утверждению Горошинского, Аттиас счел ситуацию «очень серьезной» и заявил о необходимости дополнительного обследования, которое врач хотел бы провести в Израиле и обсудит это с Януковичем.

Ранее Янукович отказался от участия в заседании суда, назначенного на 19 ноября. Там экс-президент Украины должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Горошинский объяснил отказ Януковича от участия в заседании по видеосвязи тем, что он не может встать с кровати и самостоятельно передвигаться. Заседание было перенесено на 5 декабря.

Прокурор Военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко говорил, что, судя по справке, травма позволяет Януковичу поучаствовать в видеоконференции из больничной палаты.

На Украине бывшего президента подозревают в госизмене. Обвинение запрашивает для Януковича 15 лет лишения свободы, сам экс-президент живет в России.

Авторы: Павел Казарновский, Мария Кокорева.
Теги: Израиль , Александр Янукович
Главное
Денежные переводы по номеру телефона в системе ЦБ запустят не для всех Финансы
Материалы по теме
Янукович пробудет в больнице около трех недель Общество
Янукович не выступит в суде Киева из-за госпитализации Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter