Адвокат рассказал о возможной отправке Януковича на лечение в Израиль

Виктора Януковича могут отправить на лечение в Израиль. Прошлое заседание украинского суда, где ожидалось оглашение приговора, бывший президент Украины пропустил из-за травмы, пропустит и следующие, говорит его адвокат

Виктор Янукович (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет участвовать в очередном заседании украинского суда по делу о госизмене даже по видеосвязи, рассказал РБК его адвокат Александр Горошинский.

«Закон запрещает участие в судебных заседаниях лицам, страдающим тяжким заболеванием. Завтра я предоставлю все необходимые медицинские документы», — рассказал адвокат.

18 ноября бывший президент Украины был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с подозрением на травмы позвоночника и коленного сустава, которые, предположительно, он получил во время игры в теннис.

На своей странице в Facebook Горошинский написал, что во вторник, 4 декабря, он встретился в Москве с хирургом Эялем Аттиасом, который приехал в Москву для осмотра экс-президента Украины. По утверждению Горошинского, Аттиас счел ситуацию «очень серьезной» и заявил о необходимости дополнительного обследования, которое врач хотел бы провести в Израиле и обсудит это с Януковичем.

Ранее Янукович отказался от участия в заседании суда, назначенного на 19 ноября. Там экс-президент Украины должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Горошинский объяснил отказ Януковича от участия в заседании по видеосвязи тем, что он не может встать с кровати и самостоятельно передвигаться. Заседание было перенесено на 5 декабря.

Прокурор Военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко говорил, что, судя по справке, травма позволяет Януковичу поучаствовать в видеоконференции из больничной палаты.

На Украине бывшего президента подозревают в госизмене. Обвинение запрашивает для Януковича 15 лет лишения свободы, сам экс-президент живет в России.