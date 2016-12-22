В Россию из Таиланда депортировали лидера группы кредитных мошенников

Лидера преступной группы из Приморья Романа Дмитрука, обвиняемого в мошенничестве в кредитной сфере, депортировали и доставили из Таиланда в Россию, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщается на сайте министерства.

Она рассказала, что Дмитрука вернули на родину сотрудники российского бюро Интерпола, он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования (ч.4 ст. 159.1 УК).

По данным властей, россиянин организовал во Владивостоке преступную группу, которая с помощью подложных документов получала займы в банках. Его сообщников задержали, когда они пытались получить кредит. Дмитруку же удалось скрыться, в январе его объявили в международный розыск. В МВД не уточнили сумму нанесенного группой Дмитрука ущерба и число его сообщников.

В Таиланде неоднократно задерживали россиян, подозреваемых или обвиняемых в преступной деятельности. Власти этой страны выдают их не только России, но и США. Так, в конце ноября по запросу Вашингтона был задержан Антона Богданова, в российском консульстве заявили, что американская сторона намерена добиться его экстрадиции, при этом о сути обвинений против россиянина в США не рассказали. Кроме того, 3 октября в Таиланде задержали россиянина Виталия Трофимова, Интерпол подозревает его в торговле наркотиками.