ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,90 66,86 EUR Нал. 76,58 75,46 USD Бирж. 67,38 +0,27 EUR Бирж. 75,98 +0,25 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 4277,10 +498,10 IMOEX 2378,15 +1,69% RTSI 1110,93 +1,12% Brent 59,56 -2,58% DJIA 24871,85 +0,50% Nasdaq 7096,82 +0,20%
Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США
Лента новостей
Директору медцентра предъявили обвинение после смерти Дмитрия Марьянова 18:39, Общество 10 многообещающих молодых режиссеров 18:37, Стиль Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 18:33, РБК и EXMO «Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу 18:28, Спорт Костин заявил об интересе к Еврофинанс Моснарбанку инвестора в Казахстане 18:25, Бизнес Песков прокомментировал ситуацию с британским паспортом Брилева 18:25, Политика Криптовалютный рынок подорожал на $18 млрд за сутки 18:21, Крипто Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 18:17, РБК и FW Raiffeisen Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США 18:17, Общество В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2» 18:14, Политика Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело 18:08, Общество Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян 18:00, Общество Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки 17:53, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 17:49, РБК и Toyo Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей 17:46, Политика На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова 17:42, Экономика Гуцериев стал претендентом на покупку «Детского мира» 17:39, Бизнес Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа в Аргентине 17:38, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 17:30, РБК и Barilla СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена 17:30, Спорт Россия поднялась на второе место в рейтинге развивающихся рынков 17:30, Экономика АЛРОСА назвала сроки появления вариантов восстановления рудника «Мир» 17:22, Бизнес ФСБ связала с конфликтом в Черном море всплеск телефонного терроризма 17:17, Общество При жесткой посадке вертолета Ми-26 в НАО погиб человек 17:06, Общество Покупать или продавать: Litecoin подорожал на 13% 17:02, Крипто В доме во Владимирской области при взрыве газа погибла женщина 16:53, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 16:49, РБК и Thomson Reuters Силуанов рассказал о вертикали исполнения майского указа 16:45, Экономика
Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США
Общество, 18:17
0
Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США

Полиция Таиланда задержала россиянина Антона Богданова по запросу США. Об этом «РИА Новости» рассказал консул России в Таиланде Владимир Пронин.

Он отметил, что россиянина 1985 года рождения задержали, когда он прилетел в аэропорт острова Пхукет, где планировал отдохнуть с женой. Ему разрешили позвонить в посольство.

«Он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — сказал Пронин.

Консул добавил, что затем россиянина доставили в Бангкок в полицейское управление по борьбе с преступностью. Пронин сообщил, что отправляется на встречу с Богдановым. По данным дипломата, в рапорте о задержании и ордере на арест говорится, что США направили ордер на его экстрадицию, однако в документах не указана суть обвинений.

Ранее в ноябре в Таиланде полиция задержала бывшего почетного консула Таиланда Виталия Клюшина по статьям о незаконном использовании печатей и подделке документов.

Теги: Таиланд , россиянин , задержание , экстрадиция
Главное
На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова Экономика
Материалы по теме
В Таиланде задержали бывшего почетного консула за подделку документов Общество
В Таиланде арестовали угрожавших взорвать консульство россиян Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter