Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США

Полиция Таиланда задержала россиянина Антона Богданова по запросу США. Об этом «РИА Новости» рассказал консул России в Таиланде Владимир Пронин.
Он отметил, что россиянина 1985 года рождения задержали, когда он прилетел в аэропорт острова Пхукет, где планировал отдохнуть с женой. Ему разрешили позвонить в посольство.
«Он сообщил мне по телефону, что задержание осуществляли таиландские полицейские, однако при этом присутствовал сотрудник ФБР США», — сказал Пронин.
Консул добавил, что затем россиянина доставили в Бангкок в полицейское управление по борьбе с преступностью. Пронин сообщил, что отправляется на встречу с Богдановым. По данным дипломата, в рапорте о задержании и ордере на арест говорится, что США направили ордер на его экстрадицию, однако в документах не указана суть обвинений.
Ранее в ноябре в Таиланде полиция задержала бывшего почетного консула Таиланда Виталия Клюшина по статьям о незаконном использовании печатей и подделке документов.