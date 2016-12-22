СМИ узнали о задержании россиянина в Таиланде по запросу Интерпола

Россиянин задержан в Таиланде по запросу Интерпола, сообщает газета Nation. По данным издания, задержанного зовут Виталий Трофимов, в России его разыскивают за торговлю наркотиками.
Арест был произведен после того, как полиция получила запрос от российского посольства в Таиланде. Полицейские проверили полученные данные и выяснили, что Трофимов приехал в страну по деловой визе и проживает в Паттайе. Сейчас он находится в иммиграционном бюро Таиланда в ожидании экстрадиции.
РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.
В мае в Таиланде был задержан россиянин за нарушение миграционного законодательства. Он находился в стране после окончания срока действия визы. Всего в рамках спецоперации полиции были задержаны более 60 иностранцев-нелегалов.