Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы
Общество, 17:58
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в центре Москвы
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения рассказали РБК о состоянии пострадавших в ДТП на Покровке в Москве.
«Во время ДТП на улице Покровка пострадали два человека, они доставлены в больницы в состоянии средней степени тяжести, угрозы для жизни пострадавших нет», — сказали в пресс-службе.
Ранее 7 декабря автомобиль сбил пешеходов и скрылся с места ДТП, в городе был введен план «Перехват». Участвовавший в ДТП автомобиль принадлежал таксопарку «ВидеКи», однако в момент аварии он не был на линии и не обслуживал заказы, уточнили в «Яндекс.Такси».
Источник РБК говорил, что за рулем был не водитель, который обычно выполнял заказы сервиса. Позднее мужчину удалось задержать.