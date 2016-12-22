В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов и скрылся

В Москве автомобиль сбил двух пешеходов, водитель скрылся с места ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Как рассказал «РИА Новости» представитель ГИБДД, авария произошла около дома №8 по Покровскому бульвару, пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, это был автомобиль такси. Данную информацию подтвердил также источник ТАСС. В городе введен план «Перехват» для обнаружения машины.

Также ТАСС со ссылкой на представителя столичной ГИБДД сообщил, что пострадавшие — дорожные рабочие.

В то же время, как сообщил агентству «Москва» очевидец, инцидент произошел в районе дома №3 по Покровке. По его словам, белый автомобиль Kia, ехавший со стороны Китай-города, выехал на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбил трех рабочих, расчищавших снег. После этого машина снова выехала на встречную и свернула в переулок. Собеседник агентства отметил, что одного из пострадавших автомобиль протащил около 100 м. По его словам, в машине в момент ЧП было два человека.