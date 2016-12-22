Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя

Полицейские задержали мужчину, который сбил в центре Москвы трех человек, после чего скрылся с места ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В Большом Златоустьинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами», — рассказали в полиции.

При этом в МВД не уточнили, в каком состоянии находится водитель.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что автомобиль, сбивший несколько человек в центре Москвы, в последний раз обслуживал заказы сервиса несколько дней назад.

«Мы проверили информацию об этом ужасном происшествии. Автомобиль принадлежит таксопарку «ВидеКи», однако последний заказ по нашему сервису на этой машине был выполнен 4 декабря в 00:30 мск», — сообщили в агрегаторе.

Там отметили, что после выполнения этого заказа данный автомобиль не был на линии и не обслуживал заказы «Яндекс.Такси».

Источник РБК, знакомый с ситуацией, заявил, что, по предварительным данным, за рулем машины на момент ДТП был не водитель, который обычно выполнял заказы сервиса.

ДТП в центре Москвы, в результате которого водитель такси сбил пешеходов, произошло на Покровском бульваре 7 декабря. Пострадавшие госпитализированы. По словам очевидца ДТП, водитель такси сбил рабочих, убиравших снег на тротуаре.