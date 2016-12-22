ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,55 EUR Нал. 76,67 75,68 USD Бирж. 67,01 +0,14 EUR Бирж. 76,26 +0,16 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3435,80 -402,10 IMOEX 2418,71 +0,27% RTSI 1136,93 +0,25% Brent 60,24 +1,23% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя
Лента новостей
Мейвезер исключил проведение боя с Нурмагомедовым по правилам ММА 14:38, Спорт Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста 14:36, Бизнес В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты 14:33, Общество В самом северном районе Карелии ввели режим ЧС из-за остановки котельных 14:08, Общество Reuters узнал о готовности России увеличить сокращение нефтедобычи 14:04, Экономика Рост, стагнация или рецессия: насколько замедлится экономика в 2019 году 14:04, Quote Логистика и перспективы развития арктических проектов России 14:00, Партнерский материал Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя 14:00, Общество Представитель Дерипаски опроверг налет людей бизнесмена на «Трехгорку» 13:56, Бизнес Hollywood Reporter: почему «Оскар» не может найти ведущего 13:38, Стиль Киев заявил о намерении и дальше отправлять суда в Керченский пролив 13:38, Политика Bitcoin и Ethereum ожидаемо подешевели: как работают сигналы экспертов 13:36, Крипто Суд постановил удалить статьи о связях Усманова с Шакро Молодым 13:28, Общество Во Владивостоке экстренно сел летевший из Хабаровска на Хайнань самолет 13:26, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:19, РБК и FW Raiffeisen Кремль заявил о наблюдении за ситуацией с отменой рэп-концертов 13:11, Общество Минтруд подтвердил отставку двух заместителей главы Пенсионного фонда 13:05, Политика Песков сообщил о докладе Путину о ситуации с фондом Сокурова 13:01, Политика В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов и скрылся 12:59, Общество Песков напомнил о роли Путина в «Единой России» 12:58, Политика Кремль подтвердил обсуждение с главой Минэнерго сделки с ОПЕК+ 12:53, Экономика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 12:47, РБК и Barilla Почему спрос и цены на коммерческую недвижимость падают 12:45, Строительство  Bitcoin SV опередил Bitcoin Cash: монета продолжила дорожать 12:44, Крипто В Кремле прокомментировали арест Льва Пономарева 12:44, Общество Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 12:40, РБК и Белая Дача Вексельберг обжаловал введенные против него американские санкции 12:40, Бизнес Илья Красильщик покинет пост издателя Meduza 12:31, Технологии и медиа
Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя
Общество, 14:00
0
Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя

Полицейские задержали мужчину, который сбил в центре Москвы трех человек, после чего скрылся с места ДТП. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«В Большом Златоустьинском переулке водитель автомашины такси был задержан. Им оказался 20-летний приезжий, не работающий в службе такси и не имеющий права управления транспортными средствами», — рассказали в полиции.

При этом в МВД не уточнили, в каком состоянии находится водитель.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что автомобиль, сбивший несколько человек в центре Москвы, в последний раз обслуживал заказы сервиса несколько дней назад.

В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов и скрылся
Общество

«Мы проверили информацию об этом ужасном происшествии. Автомобиль принадлежит таксопарку «ВидеКи», однако последний заказ по нашему сервису на этой машине был выполнен 4 декабря в 00:30 мск», — сообщили в агрегаторе.

Там отметили, что после выполнения этого заказа данный автомобиль не был на линии и не обслуживал заказы «Яндекс.Такси».

Источник РБК, знакомый с ситуацией, заявил, что, по предварительным данным, за рулем машины на момент ДТП был не водитель, который обычно выполнял заказы сервиса.

ДТП в центре Москвы, в результате которого водитель такси сбил пешеходов, произошло на Покровском бульваре 7 декабря. Пострадавшие госпитализированы. По словам очевидца ДТП, водитель такси сбил рабочих, убиравших снег на тротуаре.

Теги: таксист , ДТП , сбил пешехода
Главное
Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов Бизнес
Материалы по теме
В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов и скрылся Общество
В Краснодарском крае шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter