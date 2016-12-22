В Турции назвали дату начала суда по делу об убийстве российского посла

Судебный процесс по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова начнется 8 января, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на прокуратуру.
Второй высший уголовный суд Анкары принял обвинительное заключение по делу. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе лидеру организации FETO, проповеднику Фетхуллаху Гюлену (власти Турции считают его также основным ответственным за попытку госпереворота в июле 2016 года). Фигурантов дела обвиняют в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.
В начале апреля власти Турции выдали ордера на арест Гюлена и еще нескольких человек, подозреваемых в причастности к убийству российского посла.
Андрей Карлов был застрелен в декабре 2016 года на фотовыставке в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник — бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ — выстрелил в Карлова три раза. Нападавший был убит на месте происшествия.
16 ноября турецкая прокуратура заявила, что расследование убийства завершено.