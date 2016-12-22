Прокуратура Турции завершила расследование убийства посла Андрея Карлова

Турецкая прокуратура завершила расследование по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова, произошедшего в декабре 2016 года, передает Anadolu.

По информации агентства, обвинительное заключение, которое подготовил прокурор Адем Акынджи, занимающийся расследованием убийства Карлова, представлено на утверждение генеральной прокуратуры Анкары.

Как отмечает Anadolu, в случае утверждения этого заключения, оно будет передано в суд.

В апреле суд арестовал бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, которого следствие считает куратором Мевлюта Алтынташа — экс-полицейского, убившего Андрея Карлова.

Российский посол Карлов был застрелен ​в декабре 2016 года. Это произошло на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник выстрелил в посла три раза. Позднее выяснилось, что убийцей дипломата был бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Он ​был ликвидирован на месте происшествия.