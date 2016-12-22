ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,45 EUR Нал. 76,62 75,58 USD Бирж. 66,73 -0,14 EUR Бирж. 75,87 -0,23 USD ЦБ. 66,92 +0,19 EUR ЦБ. 76,08 +0,47 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3425,50 -342,20 IMOEX 2426,11 +0,57% RTSI 1145,62 +1,02% Brent 61,17 +2,79% DJIA 24947,67 -0,32% Nasdaq 7188,26 +0,42%
Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД
Лента новостей
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» 15:53, Политика Экс-судья получила 7 лет колонии за махинации с землей по «делу Цапков» 15:48, Общество Суд в Армении разрешил арестовать экс-президента Кочаряна 15:44, Политика СМИ узнали о планах «Спартака» подписать полузащитника «Краснодара» 15:35, Спорт Сбербанк объявил о начале выдачи кредитов в магазинах 15:34, Бизнес Впервые в истории более половины землян получили доступ к интернету 15:34, Технологии и медиа Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 15:32, РБК и Белая Дача Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД 15:31, Общество Москалькова вступилась за Льва Пономарева 15:27, Общество Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике 15:21, Мнение ФСИН начала проверку после публикаций новых фотографий Цеповяза 15:16, Общество Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 15:15, РБК и Whirlpool Кириенко назвал глупостью отмену рэп-концертов 15:10, Общество Старый новый: что происходит с криптовалютой 15:08, Крипто Замминистра отверг причастность МВД к отменам рэп-концертов 14:59, Общество В Турции назвали дату начала суда по делу об убийстве российского посла 14:53, Политика У российского Sbarro сменился владелец 14:48, Бизнес Авиакомпания Utair начала переговоры с банками о реструктуризации долгов 14:39, Бизнес Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 14:38, РБК и Huawei Мейвезер исключил проведение боя с Нурмагомедовым по правилам ММА 14:38, Спорт Власти отменили тендер на электрификацию Крымского моста 14:36, Бизнес В якутской колонии заключенные объявили голодовку и зашили себе рты 14:33, Общество В самом северном районе Карелии ввели режим ЧС из-за остановки котельных 14:08, Общество Reuters узнал о готовности России увеличить сокращение нефтедобычи 14:04, Экономика Рост, стагнация или рецессия: насколько замедлится экономика в 2019 году 14:04, Quote Логистика и перспективы развития арктических проектов России 14:00, Партнерский материал Полиция задержала сбившего пешеходов в центре Москвы водителя 14:00, Общество Представитель Дерипаски опроверг налет людей бизнесмена на «Трехгорку» 13:56, Бизнес
Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД
Общество, 15:31
0
Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД

​Правительство попросило до конца года принять законопроект, который предусматривает возможность продления срока оплаты штрафов за нарушении ПДД со скидкой 50% из-за задержки извещения. Об этом заявил глава аппарата правительства Константин Чуйченко на ежегодном совещании членов Совета Федерации с заместителями министров, передает ТАСС.

Он напомнил, что в этом году у верхней палаты парламента осталось лишь два заседания (11 и 21 декабря), на которых можно будет принять этот законопроект.

По его словам, правительство еще 20 ноября направило в Государственную думу перечень законопроектов, которые, по мнению кабмина, необходимо рассмотреть в приоритетном порядке до окончания осенней сессии.

ГИБДД за восемь месяцев оштрафовала водителей на 65 млрд руб.
Общество

«В частности, законопроект, который, я уверен, ждут многие автолюбители. Предлагается увеличить до 20 дней сроки оплаты штрафов ГИБДД со скидкой в 50%, если автовладелец получает письмо о штрафе с опозданием», — отметил Чуйченко.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подтвердил, что этот законопроект поступит в Совфед до конца года.

В феврале Министерство внутренних дел разработало поправки в законодательство, которые позволят водителям продлевать льготный период для оплаты штрафов, если они слишком поздно получили извещение о нарушении ПДД по вине «Почты России». После этого соответствующий законопроект ​был принят нижней палатой парламента во втором чтении.

Теги: Штрафы , ГИБДД , законопроект , нарушения ПДД
Главное
В Кремле объяснили претензии к Сокурову «инициативой на месте» Политика
Материалы по теме
ГИБДД предложила штрафовать за употребление димедрола за рулем Политика
Глава ГИБДД рассказал о штрафе в 5 тыс. руб. за опасное вождение Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter