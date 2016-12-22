Кабмин попросил до конца года изменить порядок оплаты штрафов ГИБДД

​Правительство попросило до конца года принять законопроект, который предусматривает возможность продления срока оплаты штрафов за нарушении ПДД со скидкой 50% из-за задержки извещения. Об этом заявил глава аппарата правительства Константин Чуйченко на ежегодном совещании членов Совета Федерации с заместителями министров, передает ТАСС.

Он напомнил, что в этом году у верхней палаты парламента осталось лишь два заседания (11 и 21 декабря), на которых можно будет принять этот законопроект.

По его словам, правительство еще 20 ноября направило в Государственную думу перечень законопроектов, которые, по мнению кабмина, необходимо рассмотреть в приоритетном порядке до окончания осенней сессии.

«В частности, законопроект, который, я уверен, ждут многие автолюбители. Предлагается увеличить до 20 дней сроки оплаты штрафов ГИБДД со скидкой в 50%, если автовладелец получает письмо о штрафе с опозданием», — отметил Чуйченко.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подтвердил, что этот законопроект поступит в Совфед до конца года.

В феврале Министерство внутренних дел разработало поправки в законодательство, которые позволят водителям продлевать льготный период для оплаты штрафов, если они слишком поздно получили извещение о нарушении ПДД по вине «Почты России». После этого соответствующий законопроект ​был принят нижней палатой парламента во втором чтении.