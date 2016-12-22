ГИБДД за восемь месяцев оштрафовала водителей на 65 млрд руб.

Сотрудники ГИБДД за восемь месяцев 2018 года составили на водителей 87,5 млн административных протоколов, сумма штрафов по которым составляет 65 млрд руб. Об этом сообщил врио замначальника Главного управления организации безопасности дорожного движения Александр Быков, передает ТАСС.

Он отметил, что число составленных протоколов на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. По словам Быкова, 60% оплачиваемых штрафов погашается с учетом скидки в 50%.

Быков добавил, что суды на основании составленных протоколов вынесли 755 тыс. постановлений, из которых на данный момент исполнено 87%.

В конце мая правительство одобрило законопроект, который дает право автомобилистам оплачивать штраф за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой, если срок льготной оплаты закончился из-за задержки доставки.

В начале декабря 2017 автовладелец Юрий Рейнхиммель получил штраф за превышение скорости по истечении 20-дневного срока, в течение которого его можно оплатить со скидкой. После отказа Центра фиксации ГИБДД по Подмосковью восстановить льготный срок для оплаты штрафа и возвращения жалобы Можайским судом он обратился в Конституционный суд. КС постановил, что в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП нужно внести изменения.