ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,35 65,15 EUR Нал. 78,10 76,81 USD Бирж. 65,86 +0,02 EUR Бирж. 77,47 +0,10 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6395,98 -211,42 IMOEX 2441,82 +0,49% RTSI 1168,49 +0,47% Brent 82,18 +1,24% DJIA 26575,17 +0,04% Nasdaq 7998,58 +0,05%
ГИБДД за восемь месяцев оштрафовала водителей на 65 млрд руб.
Лента новостей
Глава Минпромторга назвал комфортный для промышленности курс доллара 18:31, Экономика Казначейство нашло нарушения в закупке новогодних елок для Минобороны 18:27, Политика Слова Трампа об успехах встретили смехом на Генассамблее ООН 18:18, Политика Как инвесторы теряют деньги: 70% токенов подешевели после ICO 18:18, Крипто Путин объявил благодарность Евтушенкову в день его рождения 18:15, Политика США ввели санкции против жены Мадуро и министра обороны Венесуэлы 18:08, Политика Мантуров назвал стоимость проекта совместного с Китаем самолета 17:52, Технологии и медиа В ЛНР прокомментировали слова Ющенко о выборах в Донбассе 17:50, Политика Бизнес без опасности: каковы самые опасные виды киберпреступлений 17:41, РБК и Microsoft Volvo представила новый универсал для бездорожья 17:40, Авто Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний 17:36, Экономика В Новосибирске задержали угрожавшего взорвать самолет пассажира 17:36, Общество Турчак анонсировал «кадровые решения» в ЕР после выборов в регионах 17:26, Политика Россияне назвали Миллера самым успешным топ-менеджером страны 17:25, Общество «Аэрофлот» на год отказал первым трем авиадебоширам в своих услугах 17:16, Общество ГИБДД за восемь месяцев оштрафовала водителей на 65 млрд руб. 17:16, Общество УПЦ прекратила служение с иерархами Константинопольского патриархата 17:10, Общество Чемезов анонсировал делистинг АвтоВАЗа с Московской биржи 17:04, Бизнес В Китае разработали прототип квантового радара 17:02, Технологии и медиа Главу антикоррупционного главка МВД в Саратове задержали за взятку 16:51, Общество «Нафтогаз» пообещал добиться компенсации «Газпромом» разницы цены на газ 16:50, Бизнес Почему акции банков США подорожали 16:42, Quote «Росконтроль» сообщил про опасные для здоровья творожные сырки 16:42, Общество Верзилов рассказал о своем состоянии 16:41, Общество Бывший футболист сборной Италии провалил допинг-тест 16:40, Спорт Почему подешевел биткоин: управляющий Mt. Gox продал еще 25 тыс. BTC 16:40, Крипто Власти Израиля приказали армии продолжать операцию против Ирана в Сирии 16:30, Политика ФСБ переквалифицировала обвинение брату экс-владельца «Росгосстраха» 16:21, Общество
ГИБДД за восемь месяцев оштрафовала водителей на 65 млрд руб.
Общество, 17:16
0
ГИБДД за восемь месяцев оштрафовала водителей на 65 млрд руб.

Сотрудники ГИБДД за восемь месяцев 2018 года составили на водителей 87,5 млн административных протоколов, сумма штрафов по которым составляет 65 млрд руб. Об этом сообщил врио замначальника Главного управления организации безопасности дорожного движения Александр Быков, передает ТАСС.

Он отметил, что число составленных протоколов на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года. По словам Быкова, 60% оплачиваемых штрафов погашается с учетом скидки в 50%.

Быков добавил, что суды на основании составленных протоколов вынесли 755 тыс. постановлений, из которых на данный момент исполнено 87%.

В конце мая правительство одобрило законопроект, который дает право автомобилистам оплачивать штраф за нарушение ПДД с 50-процентной скидкой, если срок льготной оплаты закончился из-за задержки доставки.

Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин
Политика

В начале декабря 2017 автовладелец Юрий Рейнхиммель получил штраф за превышение скорости по истечении 20-дневного срока, в течение которого его можно оплатить со скидкой. После отказа Центра фиксации ГИБДД по Подмосковью восстановить льготный срок для оплаты штрафа и возвращения жалобы Можайским судом он обратился в Конституционный суд. КС постановил, что в ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП нужно внести изменения.

Теги: автомобиль , штраф , ГИБДД
Главное
Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний Экономика
Материалы по теме
В Москве с 1 сентября начнут проверять полисы ОСАГО с помощью камер Общество
Кабмин одобрил проект о скидке для водителей за задержанный штраф Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter