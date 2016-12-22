Киев заявил о намерении и дальше отправлять суда в Керченский пролив

Украина не намерена отказываться от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу, заявил министр обороны страны Степан Полторак в эфире телеканала «Прямой».

По словам министра, отказ Украины от прохождения кораблей по проливу будет означать, что «Россия полностью оккупировала Азовское море, и мы просто потеряем еще одну территорию». «Мы себе этого позволить не можем», — отметил Полторак.

Глава военного ведомства заявил, что Украина намерена осуществлять такие проходы, соблюдая международные нормы и права. «К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства», — считает он.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали три украинских корабля и моряков, находившихся на борту, за нарушение границы России. Украина утверждает, что российская сторона знала о готовящихся маневрах, и считает инцидент актом агрессии со стороны России. Москва называет произошедшее намеренной провокацией.

6 декабря Верховная рада приняла закон, согласно которому украинские пограничники смогут открывать огонь без предупреждения, если корабли ВМФ Украины подвергнутся атаке или в случае вторжения противника с моря.