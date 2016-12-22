Суд подтвердил частичное удовлетворение иска Навального по запрету выезда

Октябрьский районный суд Кирова частично удовлетворил иск Алексея Навального и признал незаконным временное ограничение на его выезд за границу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Решение состоялось вчера, [иск] удовлетворен частично», — заявили в суде.

Накануне на сайте Навального появилась информация о том, что он выиграл суд по делу о запрете на выезд за границу. В сообщении отмечалось, что суд признал незаконным постановление в адрес Навального об ограничении выезда за границу.

Кроме того, Навальный сообщил о намерениях подать гражданский иск, чтобы вернуть деньги за авиабилеты.

Навальному запретили покидать территорию России 13 ноября. Оппозиционер рассказал, что должен был вылететь в Европу на оглашение решения суда по своему делу, но во время прохождения пограничного контроля у него забрали паспорт, объяснив это необходимостью провести «специальные проверочные мероприятия».

В базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщалось, что наложенный на Навального запрет касается неисполнения им решения суда о взыскании в пользу предприятия «Кировлес» более 2,1 млн руб.

Позднее ФССП отменила запрет на выезд за границу Навального.