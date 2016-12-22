Навальный сообщил о запрете на выезд из России

Оппозиционер рассказал, что о запрете выезжать за границу ему сообщили пограничники в аэропорту. По его словам, они объяснили, что есть некое письмо с запретом, но не сказали, с чем он связан

Алексей Навальный (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Алексей Навальный сообщил, что ему запретили покидать территорию России. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

Навальный рассказал, что должен был вылететь в Европу на оглашение решения суда по его делу, но во время прохождения погранконтроля у него забрали паспорт, объяснив это необходимостью провести «специальные проверочные мероприятия».

«Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных», — написал оппозиционер. Позже он сообщил, что, по словам пограничников, ему закрыт выезд из России.

«Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет», — отметил Навальный.

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