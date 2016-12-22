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С Навального сняли запрет на выезд за границу
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С Навального сняли запрет на выезд за границу
Политика, 19:23
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С Навального сняли запрет на выезд за границу
Отмену наложенных ранее ограничений в службе судебных приставов объяснили уплатой политиком требуемой суммы
Алексей Навальный  (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отменила запрет на выезд за границу политика Алексея Навального, наложенный ранее в связи с неисполнением им решения суда о взыскании в пользу предприятия «Кировлес» более 2,1 млн руб. Ранее во вторник сам Навальный сообщил, что требуемая сумма оплачена в полном объеме.

​«Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется», — заявил ТАСС представитель ФССП.

По словам Навального, необходимые средства ему выделил предприниматель Евгений Чичваркин, которому эти деньги будут возвращены после оглашения решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Утром 13 ноября Навальный сообщил, что ему запретили покидать Россию, о чем он узнал, когда приехал в аэропорт, чтобы вылететь на оглашение решения по его делу.

Позднее ФССП сообщила, что в случае выполнения Навальным возложенных на него судом обязательств «все наложенные запреты и ограничения будут отменены».

15 ноября Большая палата ​Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) намерена вынести финальное решение по делу «Навальный против России». Политик подавал жалобу на семь случаев за период с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали или признавали виновным в административных правонарушениях. «[Навальный] считает, что его права были нарушены, а действия [властей] были политически мотивированными», — указывалось в заявлении Большой палаты.​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Алексей Навальный
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