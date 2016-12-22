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Адвокат заявил об отсутствии планов Ассанжа покинуть посольство Эквадора
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Адвокат заявил об отсутствии планов Ассанжа покинуть посольство Эквадора
Политика, 06:35
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Адвокат заявил об отсутствии планов Ассанжа покинуть посольство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом его адвокат Барри Поллак сообщил The Telegraph.

«Предложение о том, что до тех пор, пока Ассанжу не грозит смертная казнь, он не должен бояться преследования, очевидно, неправильно», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что никто не должен подвергаться уголовному преследованию за публикацию правдивой информации. По его словам, США выдвинули подобные обвинения Ассанжу, поэтому Эквадор должен предоставлять ему убежище.

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Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил от Великобритании письменные заверения в том, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь. «Дорога для Ассанжа открыта, чтобы принять решение уйти», — сказал президент. В конце июля он уже заявлял, что Ассанж должен будет покинуть посольство Эквадора, так как «эта ситуация не может длиться вечно».

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Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Оп попросил убежища для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там его обвинили в изнасиловании, принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве. Ассанж считает обвинения против него политически мотивированными. Он опасается депортации в США, где ему грозит 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Теги: Джулиан Ассанж , посольство Эквадора , Президент
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