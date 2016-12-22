Адвокат заявил об отсутствии планов Ассанжа покинуть посольство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не покинет посольство Эквадора в Лондоне. Об этом его адвокат Барри Поллак сообщил The Telegraph.

«Предложение о том, что до тех пор, пока Ассанжу не грозит смертная казнь, он не должен бояться преследования, очевидно, неправильно», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что никто не должен подвергаться уголовному преследованию за публикацию правдивой информации. По его словам, США выдвинули подобные обвинения Ассанжу, поэтому Эквадор должен предоставлять ему убежище.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что получил от Великобритании письменные заверения в том, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему грозит смертная казнь. «Дорога для Ассанжа открыта, чтобы принять решение уйти», — сказал президент. В конце июля он уже заявлял, что Ассанж должен будет покинуть посольство Эквадора, так как «эта ситуация не может длиться вечно».

Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Оп попросил убежища для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию. Там его обвинили в изнасиловании, принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве. Ассанж считает обвинения против него политически мотивированными. Он опасается депортации в США, где ему грозит 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.