ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,97 66,01 EUR Нал. 77,46 75,28 USD Бирж. 66,91 +0,34 EUR Бирж. 76,20 +0,66 USD ЦБ. 66,74 -0,09 EUR ЦБ. 75,61 -0,10 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3685,30 -98,10 IMOEX 2412,31 -1,36% RTSI 1134,07 -1,64% Brent 59,51 -5,28% DJIA 24546,42 -1,92% Nasdaq 7107,44 -0,71%
Суд освободил основателя «Смотра.ру» из-под стражи
Лента новостей
Сбербанк заявил о росте числа хакерских атак на финансовый сектор России 21:06, Финансы Из Петербурга в Москву: с чем связаны новые рокировки в полпредствах 20:53, Политика В Калининградской области приставы арестовали сигареты на ₽1 млрд 20:51, Общество ОПЕК завершила встречу в Вене без договоренностей о сокращении добычи 20:48, Экономика ЦБ обвинил работника «дочки» Сбербанка в манипулировании ценными бумагами 20:46, Финансы В Минске увидели риск мировой войны из-за конфликта в Керченском проливе 20:38, Политика Трамп пожаловался на низкий рейтинг популярности из-за «российского дела» 20:34, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 20:33, РБК и ГТЛК Полицейские опыты: зачем силовики пришли в фонд Сокурова 20:27, Общество Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд 20:14, Политика Лукашенко извинился перед Путиным за «бурный» спор о ценах на газ 19:58, Политика Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении Конституции Украины 19:55, Политика Футболист «Локомотива» Борис Ротенберг надолго выбыл из-за травмы 19:48, Спорт Куда пойдет цена бензина: экономический тест для бизнесменов 19:48, РБК и Thomson Reuters Суд освободил основателя «Смотра.ру» из-под стражи 19:37, Общество В Британии уточнили причину гибели владельца «Лестер Сити» 19:36, Общество Суд освободил от ответственности устроившего теракт в «Перекрестке» 19:25, Общество Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг 19:09, Экономика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:09, РБК и Barilla Хроники Первой мировой: как режиссер «Хоббита» раскрасил архивные кадры 18:59, Стиль Готовившие теракты в Москве получили 17 и 18 лет тюрьмы 18:59, Общество Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников 18:53, Бизнес Военный из США погиб после крушения истребителя и заправщика в Японии 18:44, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 18:41, РБК и Экспострой на Нахимовском Путин поручил создать учебник по национальной политике для госслужащих 18:39, Политика Украинская биатлонистка впервые в карьере победила на этапе Кубка мира 18:22, Спорт Военные из США провели внеплановый полет над Украиной 18:20, Политика Приграничное состояние: что будет в Ингушетии после решения КС 18:16, Политика
Суд освободил основателя «Смотра.ру» из-под стражи
Общество, 19:37
0
Суд освободил основателя «Смотра.ру» из-под стражи

Мосгорсуд отпустил из-под стражи основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили из-за истечения срока давности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Китуашвили освободили из-за истечения срока давности по эпизодам обвинения. Также судья снял арест с имущества и счетов  Китуашвили и подписку о невыезде с его гражданской жены Анны Каганской», — сказали в пресс-службе.

В феврале 2016 года Китуашвили был арестован по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он инсценировал похищения автомобилей и незаконно получил от страховой компании 1,3 млн руб. Позже к этой сумме добавили еще 1,196 млн руб., а Китуашвили обвинили в организации преступной группы. Свою вину он не признал.

Верховный суд признал незаконным арест основателя «Смотра.ру»
Общество

В апреле Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным арест Китуашвили, в конце октября с этим согласился и президиум Верховного суда России (ВС). При этом 19 октября, до решения ВС, Дорогомиловский суд Москвы признал Китуашвили виновным и приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима.

Теги: «Смотра.ру» , освобождение
Главное
Сбербанк купил 10% «Уралкалия» у однокурсника совладельца «Уралхима» Бизнес
Материалы по теме
Верховный суд признал незаконным арест основателя «Смотра.ру» Общество
Основателя «Смотра.ру» приговорили почти к пяти годам за мошенничество Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter