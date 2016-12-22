Суд освободил основателя «Смотра.ру» из-под стражи

Мосгорсуд отпустил из-под стражи основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили из-за истечения срока давности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Китуашвили освободили из-за истечения срока давности по эпизодам обвинения. Также судья снял арест с имущества и счетов Китуашвили и подписку о невыезде с его гражданской жены Анны Каганской», — сказали в пресс-службе.

В феврале 2016 года Китуашвили был арестован по подозрению в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, он инсценировал похищения автомобилей и незаконно получил от страховой компании 1,3 млн руб. Позже к этой сумме добавили еще 1,196 млн руб., а Китуашвили обвинили в организации преступной группы. Свою вину он не признал.

В апреле Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным арест Китуашвили, в конце октября с этим согласился и президиум Верховного суда России (ВС). При этом 19 октября, до решения ВС, Дорогомиловский суд Москвы признал Китуашвили виновным и приговорил его к четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима.