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Основателя «Смотра.ру» приговорили почти к пяти годам за мошенничество
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Основателя «Смотра.ру» приговорили почти к пяти годам за мошенничество
Общество, 16:45
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Основателя «Смотра.ру» приговорили почти к пяти годам за мошенничество

Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили почти к пяти годам колонии за мошенничество с автомобильными страховками. Об этом сообщает «Интерфакс».

​«Признать Китуашвили виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и восемь месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сказал судья.

Портал Autonews.ru сообщает, что 1 ноября истекает срок давности по одному из эпизодов преступления. Защита Китуашвили планирует подать апелляцию. Портал отмечает, что по новому закону один день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии, поэтому блогера должны освободить до конца года, так как он провел в изоляторе 30 месяцев.

В конце февраля 2016 года Китуашвили, известного как Эрик Давидыч, арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2008 году он инсценировал хищение дорогого автомобиля, после чего по подложным документам получил от страховой компании 1,3 млн руб.

В Москве арестовали основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру»
Общество

​В апреле 2016 года его обвинили в мошенничестве на 7 млн руб. и инсценировке хищения трех машин. Впоследствии на него завели третье уголовное дело также по статье о мошенничестве за незаконное получение от страховой компании 1,196 млн руб. Китуашвили также предъявили обвинение в организации преступной группы. Он отказался признать вину.

В октябре 2017 года четыре фигуранта «дела «Смотра.ру» получили от трех до шести лет лишения свободы.

В конце апреля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание Китуашвили под стражей и присудил компенсацию в размере €2,1 тыс. В середине октября Верховный суд России постановил проверить законность ареста основателя автомобильного сообщества.

Теги: «Смотра.ру» , Эрик Китуашвили , приговор
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